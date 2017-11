Ridley Scott cumple 80 años

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La historia del cine no podría contarse de la misma manera sin un nombre, Ridley Scott, el cineasta británico que a lo largo de su carrera ha sido clasificados como brillante, talentoso, visionario e innovador, pero a su vez como intolerante y poco accesible con sus actores.



Este jueves, el cineasta británico llega a los 80 años no solo como un uno de los realizadores de culto más destacados de la actualidad, si no como uno de los más vigentes.



En celebración a su aniversario, aquí unas curiosidades del cineasta que esta semana volvió a ocupar los titulares al anunciar que regrabará todas escenas que Kevin Spacey había filmado de la cinta “Todo el dinero del mundo” tras las acusaciones de acoso sexual que caen sobre el actor.



Antes de comenzar en el cine Ridley Scott trabajó en la prestigiosa cadena inglesa BBC como diseñador de producción.



Su primera intervención en el Séptimo Arte fue en un corto en blanco y negro llamado “Boy and bicycle” (1965) que protagonizaba su hermano, Tony Scott. El corto trataba sobre un adolescente que se dirige a la playa montado en su bicicleta, imaginándose que es la única persona del mundo.



Su primera película “Los Duelistas” (1977) es una adaptación de un relato de Joseph Conrad, autor que Scott admira profundamente. Ganó el premio especial del jurado en el festival de Cannes.



Ridley Scott es dueño de Mill Film, una de las mejores empresas de efectos digitales del mundo. También es dueño de los Studios Sheperton.



En su larga carrera también ha hecho anuncios publicitarios sumando cerca de dos mil, entre los que se encuentran algunos de Apple (computadora Macintosh 128K de Apple, en 1984 durante el Super Bowl XVIII.).



Cuando hizo “Alien, el octavo pasajero” tomó como referencia tres grandes clásicos del cine: “Star Wars”, “2001: Una odisea del espacio” y “La masacre de Texas”.



En el guión original de “Alien, el octavo pasajero”, el personaje que hace Veronica Cartwright era en realidad la heroína de la historia, pero esto cambió drásticamente cuando Veronica se sobresaltó en exceso en la secuencia en la que el alien se abre paso a través del estómago de John Hurt. Scott no le explicó a nadie del casting en que iba a consistir la escena en cuestión.



Para millones, “Blade Runner” es su trabajo más polémico y el que más curiosidades tiene. En el rodaje Scott llevó consigo una foto de la famosa obra del pintor Edward Hopper “Nighthawks”, para mostrar a sus compañeros la atmósfera que quería crear para el film.



Para interpretar a Rick Deckard hubieron muchos candidatos, entre ellos Dustin Hoffman, Robert Mitchum, Tommy Lee Jones, Christopher Walken, Gene Hackman, Jack Nicholson, Al Pacino, Sean Connery, Robert Duvall o Arnold Schwarzenegger. Finalmente, atendiendo a un consejo de Steven Spielberg, Scott se decidió por Harrison Ford.



"Blade Runner” tiene referencias personales del cineasta. En el cine que encontramos frente al apartamento de Sebastian se puede ver cómo se proyectan películas de una de las mujeres de Ridley Scott.



En un momento del largometraje se desarrolla una llamada de emergencia que recibe la nave Nostromo proveniente desde Zeta Reticuli.



El nombre de la estrella Zeta Reticuli es un homenaje a un famoso caso de abducción de los años sesenta. Scott es un apasionado de todo lo que tenga que ver con cielo. Tanto, que dijo públicamente a The Hollywood Reporter, La NASA y el Vaticano “que es casi matemáticamente imposible que podamos estar donde estamos hoy sin que hubiera habido una pequeña ayuda en el camino…“.



En “Thelma y Louise” quería de protagonistas a Michelle Pfeiffer y a Jodie Foster, pero no pudo ser porque la primera estaba rodando ‘Batman vuelve’ y la otra enfrentándose al Dr. Lecter en ‘El silencio de los inocentes’. También el papel que interpretó Brad Pitt iba a ser cuestionado en favor de William Baldwin.



La cinta “Gladiador” esta plagada de anécdotas interesantes. Parte del Coliseo de Roma que vemos en la cinta fue construido en Malta con yeso y madera contrachapada. La otra parte del edificio se añadió de forma digital.



Para el filme “Hannibal” el jabalí salvaje que aparece devorando la cara de Mason Verger es un robot. Sin embargo los cerdos que se ven destrozando los demás cadáveres son reales. El maquiavélico efecto se consiguió gracias a la combinación de la realidad mezclada con muñecos. Tal es la brutalidad de algunas escenas que el film estuvo originalmente prohibido en Corea del Sur y censurado en Singapur.



El director ha reconocido muchos años después que el proyecto de ‘Los impostores’ fue aceptado por el tras renunciar a rodar ‘Trípoli’. ¿El motivo? La imposibilidad de encontrar localizaciones a causa de la inestabilidad política en los países árabes.



Antes de filmar “Prometheus”, Scott quería que fuese grabada en 2 partes y en formato 3D.



Para la cinta “Éxodus: Dioses y Reyes” se necesitaron 700 técnicos, 4 mil extras y 600 edificios, superando casi los 80 millones de euros. No es la primera vez que el director elige localizaciones en España. Como recordatorio queda “El Reino de los cielos” y “El consejero”.



HBO y Ridley Scott han planeado por años una serie sobre aliens en el Antiguo Egipto.