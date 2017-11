Marvel reúne a su mayor elenco para "Avengers: InfinityWar"

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El malvado villano Thanos se prepara para apoderarse del Universo y Marvel reclutó a todos sus superhéroes del cine, desde Iron Man y Thor al Doctor Strange y Spider-Man, para salvar a la galaxia en el nuevo avance de "Avengers: Infinity War".



En la película, que será estrenada en mayo de 2018, tendrá lugar la mayor reunión de superhéroes de Marvel, propiedad de Walt Disney Co, incluyendo también a Black Panther y a los Guardianes de la Galaxia.



"Es la culminación de 10 años de lmar películas y creo que no tiene precedentes", dijo en julio Joe Russo, quien coescribió y codirigió la película con su hermano Anthony, después de la exhibición de las primeras imágenes del filme en la exposición D23 de Disney en Anaheim, California.



En el tráiler se ve a Tony Stark y a Bruce Banner junto al doctor Stephen Strange y con Wong; a Peter Parker lo alerta su sentido arácnido mientras viaja en el autobús de la escuela; Loki se apodera de una poderosa piedra y Black Panther se encuentra con el Capitán América, la Viuda Negra y el Soldado de Invierno.



"Cuando los combinas, logras algo que no se ha visto antes", comentó Joe Russo.



Los hermanos Russo dijeron que "Infinity War" será el cierre de un arco argumental de 10 años iniciado en 2008 con "Iron Man" y que preparó el camino para una nueva era de superhéroes de Marvel en la pantalla grande.