Joao Aguilera podrá impugnar testamento de Juan Gabriel

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Por la mañana de hoy, la Notaría 51 ubicada en la Ciudad de México fue testigo de una audiencia para resolver si procedía la impugnación que Joao Alberto Aguilera Rosales, hijo no reconocido de Juan Gabriel, interpuso argumentando que el testamento de su presunto padre tenía irregularidades.



“Se hizo justicia, todo fue aceptado y sigue el proceso”, declaró Joao triunfante a los medios de comunicación al dar conocer que la Procuraduría General de la República falló a su favor.



Su representante legal, Marco Tulio Rafael Ruiz Cruz, explicó: “hoy, el juez declaró abierto el procedimiento para que prosiguiera; se abrió por un término de diez días un periodo aprobatorio y la Segunda Sala del Tribunal de Justicia en Materia Familiar declaró infundados los argumentos que había esgrimido el notario de Cancún en su escrito de apelación en el cual pretendía que se desconociera el parentesco de Joao, y por ende, su derecho a impugnar el testamento. Este día se reconoció sin dudas su parentesco, por ello, a Joao se le garantiza un acceso a la justicia".



El abogado también manifestó que las autoridades han instado a ambas partes a llegar a un arreglo, pero que él y su cliente se opusieron porque la voluntad irrebatible de Joao es anular el testamento de Juan Gabriel.



“Me siento muy satisfecho y vendré a las audiencias solo cuando sea necesario”, dijo Joao.



El licenciado Marco Tulio aseguró que no harán caso de los calificativos que se han vertido en su contra en los cuales se les ha tildado de fraudulentos y extorsionadores, subrayando que las ofensas únicamente representan una señal de carencia en argumentos reales.



Por otro lado, aclaró que la confesional de Iván Aguilera, el hasta ahora heredero universal de Juan Gabriel, no es tan relevante, siendo que tiene mayor peso la del notario ante el que se entregó el testamento, el de Cancún.



“Con Luis Alberto he hablado, con él todo está bien y de momento, no se sumará a la demanda”, contestó Joao Aguilera al ser cuestionado respecto a sus hermanos, sin querer mencionar a ninguno de los demás y mostrándose reacio a hablar con mayor detalle del tema.



Claudia Gabriela Aguilera, hija confirmada del cantautor mexicano desde el año 1995 (fecha en que se practicó una prueba de ADN, dando positivo a su relación sanguínea con Juan Gabriel), ha dado a conocer públicamente que no está interesada en ayudar a Joao a lograr lo propio, mediante una nueva prueba del mismo tipo, pero los representante legales del muchacho aseguran que eso no representa ningún contratiempo.



“Desde el momento en que una corte mexicana ha reconocido la filiación de Joao con Alberto Aguilera no se hace necesaria una prueba de ADN, eso no nos preocupa”.



Consuelo Rosales, quien fuera empleada doméstica del ‘Divo de Juárez’, ha acompañado durante todo el proceso legal a su hijo, “estoy contenta porque esto es lo que esperábamos, ahora viene prepararnos para un proceso largo”, confesó.



Según las propias palabras del chico, todo lo vivido entorno a la batalla legal ha fortalecido su carácter. Finalizó compartiendo la noticia de estar preparando un libro para plasmar su sentir y todo lo que ha aprendido luego de que la Procuraduría General de la República abriera la carpeta de investigación hacia el testamento del intérprete de ‘Querida’. “Soy una persona más fuerte y hábil. Ya comprendo más cosas. Estoy en el proceso de escribir un libro, espero que se cuente todo completo, voy a hablar de mi relación con mi papá”.



“Gracias a todos ustedes que siguen interesados en seguirle la pista a esta situación, por ello la memoria de mi papá vive”, concluyó.