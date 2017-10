Claire Foy responde por toqueteo de Adam Sandler

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Durante un episodio del programa The Graham Norton Show el actor Adam Sandler tocó la pierna de Claire Foy. Tras esto un portavoz de la actriz emitió una declaración al respecto.



"No creemos que se haya pretendido nada por el gesto de Adam y no ha ofendido a Claire", dijo a Daily Mail sobre la situación que levantó polémica en redes sociales.



La actriz de The Crown apareció en un fragmento al lado de Sandler, Emma Thompson y Cara Delevingne.



Mientras Sandler contaba una anécdota sobre su madre estiró el brazo a la rodilla de Claire.