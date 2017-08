Fundación de DiCaprio dona 1 millón de dólares

HOUSTON, Texas(AP )

La Fundación de Leonardo DiCaprio ha donado 1 millón de dólares al recién creado Fondo de Recuperación de Harvey de United Way, que destinará lo que recaude a los programas de asistencia y recuperación por varios años.



La organización internacional United Way dijo el miércoles que el fondo nacional destinará el 100% de las donaciones a la recuperación de aquellos que fueron afectados por el huracán Harvey. United Way es la organización privada sin fines de lucro más grande del mundo.



El millón de dólares donados por la fundación del actor representan la primera contribución al fondo.



Muchas celebridades han sacado sus billeteras en los últimos días para ayudar a las víctimas de Harvey, incluyendo a Sandra Bullock, quien donó 1 millón de dólares el martes a la Cruz Roja Estadounidense.