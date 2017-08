"El Loco" Valdés tiene líquido en el pulmón izquierdo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Aunque Manuel "El Loco" Valdés continúa hospitalizado tras la cirugía que le realizaron el viernes pasado para colocar un injerto en la cabeza, es su nieto Iván Valdés quien asegura las complicaciones que tuvo el comediante se derivaron luego de que se le llenara de líquido el pulmón izquierdo.



Originalmente el también actor saldría el martes del hospital, pero eso no ocurrió pues tras dos días de pasar con malestares los médicos se dieron cuenta que al "Loco" la faltaba el oxígeno y se le complicaba respirar, derivado del agua en los pulmones.



"Ya no estaba respirando y al hacerle una revisión se dieron cuenta que el pulmón izquierdo lo tenía lleno de agua y le hicieron un drenado, mejoró mucho después del piquete, de ánimo inclusive.



Después lo evaluaron y pensaron que lo más viable, puesto que aún tenía líquido en el pulmón era hacerle un operación para hacerle un drenaje más a fondo, creen que después de esto quedará bien, podrá hacer ejercicio, ya podrá caminar y hacer cosas", señaló Iván a El Universail.



El nieto detalló que la operación se llevará a cabo el día de hoy y esperan que sea el próximo viernes cuando su abuelo sea dado de alta. Asimismo detalló que tras la operación del injerto, "El Loco" salió bien y sólo esperan su recuperación.



"No ha salido desde su operación del viernes, cuando entró a lo del injerto y desde entonces se quedó. Lo del injerto va muy bien, mañana (jueves) será cuando le descubran para ver cómo va avanzando y ahí están checando", explicó.



Iván añadió que aún se desconocen los motivos exactos por los que el comediante tuvo complicaciones en el pulmón, pero que los médicos le harán análisis para desechar que haya sido porque el cáncer se expandió.



"Los médicos están checando con el especialista de tórax para ver si no es una complicación derivada de lo que fue en un principio de metástasis que le dio por lo del melanoma de frente, ya que cuando hace metástasis, el primer lugar al que se corre es al pulmón. Van a revisarlo porque le quedaron unos nódulos pero no alcanzó a hacerle extensión del cáncer, no se alcanzó a ramificar. Hasta el momento no me han confirmado que se le haya ramificado, piensan que quizá fue uno de los nódulos que le quedó y que durante la operación se la ha de ver soltado y pudo producir el líquido", señaló.