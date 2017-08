U2 presenta su nueva canción, "The Blackout"

(SUN)

La banda irlandesa U2 dio a conocer su nuevo tema "The Blackout", que formará parte del disco "Songs of Experience".



El tema se presentó a través de una transmisión en vivo de Facebook.







De acuerdo con información de "NPR", el director Richye Smyth grabó una presentación de la banda en Amsterdam.



Aún no se tiene fecha para el lanzamiento del nuevo disco de la banda, pero sí trascendió que "The Blackout" no será el primer sencillo.



La banda visitará nuestro país el próximo octubre con el "Joshua Tree Tour".