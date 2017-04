Julio Iglesias da su opinión sobre la canción "Despacito"

(GH)

El cantante español, Julio Iglesias, dijo que aunque él no se ve haciendo reguetón, señaló que le gustó el nuevo éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, “Despacito”, revela el diario Reforma.



“Yo no me veo haciendo reguetón, pero esta semana precisamente escuché ‘Despacito’ de Luis Fonsi y me encantó. Me recordó mucho a lo que había inventado mi hijo Enrique“, opinó Iglesias.



El español, de 73 años, quien dijo que no volvería grabar un nuevo disco, presenta ahora México & Amigos, álbum en el que colabora con Juan Luis Guerra, Plácido Domingo, Omara Portuondo, Andrés Calamaro y Thalía.