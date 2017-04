Val Kilmer admite batalla contra el cáncer

(SUN)

El actor estadounidense Val Kilmer admitió una batalla contra el cáncer, algo que había negado en varias ocasiones.



Desde 2015 su salud generó comentarios. Primero apareció con una baja evidente de peso y se dijo que tenía cáncer de garganta, pero se mencionó también que por sus creencias religiosas se había negado a recibir tratamiento.



El año pasado desmintió a Michael Douglas, quien dijo que Kilmer enfrentaba el mismo cáncer que él había padecido.



“No tengo ningún tipo de cáncer”, declaró en aquella ocasión Kilmer.

Sin embargo, el actor modificó su versión el pasado miércoles en Reddit AMA (Ask Me Anything).



“Hace tiempo Michael Douglas dijo que tenías cáncer terminal. ¿Cuál fue la historia detrás de eso?”, preguntó un fan al actor.



Val Kilmer respondió:

“Probablemente estaba tratando de ayudarme porque la prensa probablemente preguntó dónde estaba en esos días, y tuve una curación de cáncer, pero mi lengua aún está hinchada mientras sana. Porque no sueno normal aún la gente cree que quizás todavía no me siento bien”.