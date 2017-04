Derrocha azúcar entre sus fans

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde Obregón, Sonora, Elizabeth Nieblas, quien forma parte del club de fans oficial Mundo Trevi Sonora, acudió a la capital sonorense para asistir al concierto de su ídolo en el Palenque de la ExpoGan Sonora 2017.



El show dio inicio y Elizabeth jamás imaginó que esa noche se convertiría en una de las mejores de su vida. Fue en la canción de "Pelo Suelto" cuando Gloria Trevi invitó a cuatro asistentes del público a bailar y cantar junto a ella. Entre los afortunados, se encontraba la originaria de Obregón, quien posterior al concierto comentó: "Yo cantaba sin parar y estaba en primera fila. Ella me miraba y fue algo increíble, nunca pensé que me pasaría, sentí muchísima emoción", relató.



Inició con gran efusividad



Entre gritos y aplausos recibió el público a la recién nombrada por la revista Pollstarcomo la latina más taquillera de 2016.



Gloriaentró al redondel en punto de las 12:10 a.m., sacando chispas con su energía, e hizo que los asistentes se levantaran de sus asientos dando inicio al show al ritmo de la canción "Gloria".



Botas de cuero arriba de las rodillas, una corta falda de lentejuelas, guantes negros y una tela con animal print de leopardo en la parte del torso lució la cantante al salir al escenario.



Antes de finalizar la última canción del primer segmento de cinco canciones, la regiomontana se dirigió al público: "Aquí me tienes, Hermosillo, lista para entregarme a ti como lo sabe hacer una norteña de verdad. Aquí estoy, luciendo para ti el vestido más dulce", dijo antes de interpretar "Vestida de azúcar".



En el ambiente del segundo segmento, antes de iniciar la canción "La papa sin catsup", Gloria Trevi comentó que la pieza tenía una dedicatoria especial. Hizo referencia al trato que se está dando a los latinos en Estados Unidos, "aquellos del otro lado no saben lo que un latino tiene para dar al mundo. No nos vamos a quedar sufriendo, ¿verdad que no? Mejor estar solo que mal acompañado", comentó la cantante.



Emoción a flor de piel



Momentos antes de iniciar con la emotiva canción "Me siento tan sola", la intérprete se dirigió a las mujeresque tienen la oportunidad de ser madres.



Con el tema "Pelo suelto",la Trevi, en su modo más rebelde, pasó al escenario a un joven al cual le desabotonó la camisa blanca que traía, dejando su torso libre ante la mirada del público. En ese momento también se unieron dos mujeres elegidas por la cantante y un imitador que portaba el antiguo look de los inicios de la intérprete.



Otro momento en que salió a la luz "Trevil", alterego de Gloria, fue en "Dr. Psiquiatra", en donde tomó una botella de agua y comenzó a escupirla y lanzarla al público que se encontraba en primera fila.



Viejitas pero bonitas



Gloria comentó que a lo largo de su trayectoria ha habido canciones que marcaron un antes y un después de su carrera, y que a pesar de ya no cantarlas ante el público, afirma que son parte de su historia. Pidió al público que le ayudaran a recordar esas canciones y entre ellas coreraron juntos acapella "Tu ángel de la guarda", "¿Qué voy a hacer sin él?", y "Mañana". Gloria tomó su copay brindó con el público para darle introducción a "En el recuento de los daños".



Al interpretar la última canción, "Dr. Psiquiatra", se retiró del escenario, pero tras los aplausos y gritos del público, Gloria Trevi regresó al escenario con un elegante vestido corto para interpretar "El favor de la soledad", "Todos me miran" e "Inmortal".



La cantante se retiró del escenario con ramos de rosas, flores y cartas que le obsequiaron sus seguidores.