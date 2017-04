¡Listos para que los 'apapachen'!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Llegó el domingo y esta vez es turno de "La madre de todas las bandas" para apoderarse del redondel. Los integrantes de Banda El Recodo están listos para festejar esta gran fiesta con sus seguidores esta noche 30 de abril en el Palenque de la ExpoGan, donde compartirán el redondel con Los Invasores de Nuevo León.



"Estábamos esperando que llegara con muchas ansias este día, porque para nosotros va a ser algo muy padre. Hemos hecho Palenques en otras partes de la República Mexicana y nos encanta venir aquí porque tenemos una mayor cercanía con el público. Traemos un show diferente al que están acostumbrados a ver, aparte que Hermosillo es una plaza que deberíamos de visitarla más seguido y ahora volvemos con repertorio renovado, con canciones de las viejitas, de las nuevas y de lo que quieran escuchar para complacerlos", dijo Charly Pérez, vocalista de El Recodo, en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Traemos algo totalmente diferente. La gente podrá ver un show con pantallas, luces y muchísimas cosas que apreciará. Tenemos un escenario diferente a otros lugares donde nos hemos presentado. Vamos todos los integrantes, tendremos pirotecnia y no sólo disfrutarán de los puros cantantes, también de quienes tocan la trompeta, el clarinete, la batería y más. Vamos a estar abiertos a quien quiera ir a tomarse una foto y apapacharse con nosotros", continuó Giovanni Mondragón, vocalista de El Recodo a EL IMPARCIAL.



¡Y en mayo traen disco nuevo!



Además de los éxitos ya conocidos de El Recodo como "La mejor de todas", "Me gusta todo de ti", "Te presumo", "Dime que me quieres" y los temas de antaño que preceden la historia musical de la agrupación, los vocalistas adelantaron que este mes de mayo saldrá a la venta el nuevo disco del cual se desprenden sus más recientes sencillos "Vale la pena" y "Me prometí olvidarte".



"Queremos mostrarles a las nuevas generaciones de dónde viene Banda El Recodo, de dónde nació esta historia musical, así que esta noche no sólo van a escuchar música cantada sino también instrumental como en nuestro disco ‘Raíces’; desde lo más viejito que se grabó en 1951 hasta nuestro más reciente sencillo ‘Me prometí olvidarte’, que salió después de nuestra canción ‘Vale la pena’", agregó Charly.



"Estas dos últimas canciones forman parte del nuevo disco, que todavía no tiene nombre, y estamos muy contentos porque ya terminamos este disco. Teníamos ya mesesitos queriendo terminar y por cosas de trabajo lo aplazamos. Lo más nuevecito lo van a tener próximamente y pronto van a salir más sencillos. Espérenlo para la segunda o tercera semana de mayo, tanto físicamente como en digital", finalizó Giovanni.



Los boletos están a la venta en Hotel Fiesta Americana, Discos y Novedades y Hotel Marriot Courtyard, con precios de 300, 600 y 1000 pesos. Venta telefónica al 6624619374.