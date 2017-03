50 años de "Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band" de The Beatles

(GH)

El 30 de marzo de 2017 es el 50 aniversario de la famosa foto que adornaría la portada del álbum que incluye temas como "When I'm Sixty Four," "With a Little Help From My Friends" y "Lucy in the Sky with Diamonds", informó TIME El álbum, que tardó un poco más de tres meses de producción, entre cuatro y seis sesiones por semana, vendió 2,5 millones de copias en sus primeros tres meses, informó TIME en un artículo sobre la historia de la portada de 1967, después de que llegara a las tiendas el 1 de junio de 1967.La icónica carátula incluyó un diseño pop-eduardiano del pintor inglés Peter Blake y su esposa Jann Haworth, con una multitud de celebridades, incluyendo ocho Beatles reunidos alrededor de una tumba.Entre los famosos que los acompañaban incluían a Marilyn Monroe, Karl Marx, Edgar Allan Poe, Albert Einstein, Lawrence de Arabia, Mae West, Sonny Listen y muchos otros.Del 25 de mayo al 16 de junio de este año en la ciudad de Liverpool, "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" servirá de inspiración a artistas internacionales que realizarán espectáculos en vivo, instalaciones, murales al aire libre, danza y teatro.