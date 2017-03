Hombres G se vio afectado por la violencia en México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

David Summers calcula que desde la primera vez que vino a México con Hombres G, por ahí por el 85, han realizado casi el mismo número de viajes a nuestro país en los que han vivido desde las experiencias más gratas para su carrera hasta cancelaciones por la inseguridad.



"Yo personalmente estoy siempre pendiente de las noticias de México, a mí me interesa mucho lo que aquí ocurra, el tema de la violencia estos últimos años ha sido algo espantoso, nosotros mismos hemos sufrido cancelaciones de conciertos por amenazas de bombas, hemos tenido que viajar con una seguridad especial por temor a que pudiera pasar cualquier cosa, creo que en este momento está más calmado, me alegro muchísimo, la violencia no lleva a ninguna parte nunca, yo soy totalmente anti violencia", dijo a El Universal.