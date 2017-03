Sebastián Zurita hace casting para interpretar a Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Sebastián Zurita sabe que no es el mejor cantante, pero no descarta interpretar a Luis Miguel en la serie de Netflix, para la cual ayer mandó su casting en video, a petición de la producción.



Esta versión sobre el cantante de “La incondicional”, subrayó, es distinta a la que planea Pedro Torres para Univisión.



“Lo vengo aclarando porque han salido muchísimas notas, lo cual agradezco, pero a mí me hablaron para (interpretar a) Luis Miguel de Netflix, no de Univisión, entonces ahorita estamos en un proceso de casting, pero no ha habido un acercamiento directo.



“Justo hoy mandé mi casting por video para Los Ángeles, creo que es una coproducción entre España y Los Ángeles. Me dan muchas ganas que me digan: vas tú, creemos en ti y dijeran (los críticos) pero no canta, y entonces demostrar que uno es actor y está aquí para convertirse en otras cosas y ser diferente”, destacó Zurita.



El actor de la telenovela dijo que su relación con la música es desde hace varios años. A los 12 aprendió a tocar batería y a los 16, la guitarra.



La noche de hoy jueves estrena el musical Al otro lado de la cama, donde canta.



“No soy tan desafinado, lo mío es que le tenía un profundo respeto a la música y no soy el mejor cantante, sin embargo, estoy dispuesto a cualquier reto y cuando uno tiene la vocación y te ponen las armas indicadas, se puede.



“Felipe Cazals (cineasta en El ciudadano Buelna) me puso a entrenar tres meses antes y creo tengo la confianza para hacerlo así”, indicó.



Sebastián asistió a la premier de 3 idiotas, comedia donde tiene una participación especial, que estrena mañana en cines.