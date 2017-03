Temporada 7 de "Game of Thrones" tiene su primer teaser

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"Game of Thrones" vuelve en julio, pero HBO sorprende a todos al lanzar en YouTube este jueves el primer teaser trailer de la séptima temporada, creada por D.B. Weiss y David Benioff en base a las novelas de George R.R. Martin.







Las imágenes muestran a Jon Snow (Kit Harington), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) y Cersei Lannister (Lena Headey); principales "fichas" del juego de tronos. De fondo suena el tema "Sit Down" de James.



"Game of Thrones" se estrena en todo el mundo el 16 de julio del 2017 por HBO.