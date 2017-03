Belinda se recupera de enfermedad y celebra 8 meses de noviazgo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Esta foto es para ustedes belifans! Gracias por estar siempre conmigo, los llevo en mi mente y corazón a todas partes, nunca lo olviden! ❤️ Una publicación compartida de Beli (@belindapop) el 19 de Dic de 2016 a la(s) 12:19 PST

Despertando feliz! 💕💕💕 (gracias mama) te quiero! Una publicación compartida de Beli (@belindapop) el 18 de Mar de 2017 a la(s) 11:57 PDT

La cantante utilizó su perfil personal para confesar que estuvo muy enferma.A través de su cuenta oficial de Twitter, la también actriz precisó que ya está más recuperada tras su padecimiento. "Estuve malita unos días! Pero ya me siento mejor!!! Gracias a todos por estar siempre para mí!", comentó la estrella, quien evitó dar detalle del malestar que la aquejó en días pasados.Belinda no sólo mostró su agradecimiento por las muestras de cariño que sus fans le hacen llegar vía redes sociales, también confirmó que aunque hay muchos rumores, ella no abandonará su carrera profesional y que incluso ya trabaja en nuevos proyectos."Mi carrera sigue! No sé porque dicen que no sigue, hice una película que sale este año, estoy trabajando en canciones, revistas, campañas", comentó Belinda en Twitter.La cantante mostró que su romance con Criss Angel también va viento en popa, por lo que el ilusionista le mandó un ramo de flores para desearle pronta recuperación.