¡Reprograman gira de "Los Locos Suárez"!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después del desafortunado accidente que sufrió Héctor Suárez el pasado fin de semana, y que a causa de esto se cancelara la presentación que tendría con su hijo en Hermosillo, Mátalas Callando Producciones anuncia la reprogramación del show de comedia "Los locos Suárez" para el día martes 25 de abril a las 20:00 horas en el Auditorio INAM.



Quienes conserven su boleto para el espectáculo de stand up de Héctor Suárez y Héctor Suárez Gomís podrán asistir al evento donde se respetarán las localidades del evento que se canceló. Asimismo, al público general se da aviso que las entradas para esta nueva fecha tendrán el mismo costo y puntos de preventa.



Cumplirá su promesa



A través de un video publicado en sus redes sociales el pasado fin de semana, Héctor Suárez se disculpó con el público sonorense por cancelar su gira a causa de órdenes médicas,pero prometió apenas se recuperarase encargaría de reprogramar la fecha para cumplir con su promesa.



"Yo soy un profesional. He ido a Hermosillo, he ido a Guaymas y jamás les he fallado. En el momento en que me sienta bien, que no pasará de cuatro o cinco días, reprogramamos y estamos con ustedes", aseguró el comediante y actor en el material.



Los boletos están a la venta en Hotel Lucerna, Auditorio Cívico del Estado y Ahorro Cel (Plaza Ley Sahuaro) con precios de 380, 500 y 600 pesos. Boletos en línea en www.sonoraticket.com