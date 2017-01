Paulina manda mensaje de unión

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Paulina Rubio se presentó el sábado pasado en el palenque de la Feria de León en donde transmitió un mensaje de unión.



“Estoy muy contenta que hayan venido. 2017 para mí es un año de 10 y me encanta compartirlo en mi país y también sacarlo a otras partes y dar amor y contagiarlo con energía. La música cura todo”, dijo.



Al ser cuestionada sobre su dueto con Selena Gómez, la intérprete aprovechó para ahondar un poco sobre sus planes para este año.



“Hay muchas sorpresas, mi disco está a punto de salir, para mí lo más importante es que vengan a mis conciertos. Me siento muy contenta de estar con ustedes y llevo la bandera de México muy arriba, me siento muy patriota, muy mexicana, y Paulina está con una sonrisa diciendo: ‘¡Sí podemos!’”.



Sobre la cancelación de su show para una estación de radio ocurrida hace unos días, señaló: “Tengo una multinacional que es la mejor, que es Universal Récords, y ellos son los que han dado el comunicado, a mí me invitan y yo voy por mi público y luego me desinvitan, pero bueno... todo está por escrito y espero que podamos ir el próximo año”.



Sobre el hecho de ofrecer una gira en Estados Unidos aún con el nuevo presidente, la cantante indicó: “Sí, con la República mexicana, con Centroamérica, Sudamérica y obviamente en EU vamos a estar. No hay que dejar que la negatividad nos abarque”, dijo.



Luego del encuentro, la cantante ofreció por más de hora y media, un concierto en donde repasaría algunas de sus canciones como “Ni una sola palabra”, “Dame otro tequila”, “Yo no soy esa mujer” y “Mi nuevo vicio”. La Chica Dorada también aprovechó para entonar la canción “México”, en donde ondearía diversas banderas nacionales.



“Estamos viviendo uno de los años históricos que pasarán a la historia porque México es el país amigo y porque somos leales, honestos, trabajadores y neta somos unos ching...”, afirmó.



Accesible, haciendo bromas y tomándose fotos con quienes le regalaban flores, la intérprete aprovecharía su participación en la Feria de las sonrisas para adelantar otra sorpresa para este año: “Nos vamos a reunir algunos amigos y yo para agasajarlos y cantar canciones de cuando éramos chiquitos”, dijo antes de despedirse.