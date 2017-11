Cristian Castro participará en homenaje a 'El loco' Valdés

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

A propósito de la gira que hará por México tras concluir su agenda en Sudamérica, Cristian Castro aseguró que participará en el homenaje a su padre, Manuel "El Loco" Valdés, que organizan sus hermanos para el 19 de diciembre próximo en El Gran Teatro "Moliére"



En entrevista con los medios por su actuación en el Lunario del Auditorio Nacional, el 9 de diciembre próximo, el cantante mencionó que tanto a él como a su abuelita, Socorro Castro, los ha invitado a que vivan con él, pero ambos se han negado porque son muy independientes.



"Me siento abrumado por cómo se está manejando el tema de la enfermedad de mi papá y por cómo los hermanos están manejando las cosas y las comunicaciones con la prensa. Me quiero acercar a él y quiero estar con él", comentó vía Skype.



Visiblemente triste, agregó que vive un momento difícil también por la salud de su abuela, quien recayó luego de haber sido intervenida quirúrgicamente en agosto pasado por una caída que sufrió el año pasado.



"Está delicada y estoy expectante de la situación de ambos. Las dos cosas me tienen muy triste y abrumado. No encuentro la manera correcta de abordar este tema, me siento imposibilitado y con poca capacidad para poder hacer algo al respecto", añadió.



"Le he ofrecido a mi padre que se vaya a vivir conmigo, con su mujer y con quien él quiera, pero no accede. A mi abuela también le digo en cada comunicación telefónica que toda la familia esté en un solo lugar y yo los cuido a todos, pero todos son independientes y tienen sus vidas.



"Estoy tratando de encontrar un lugar, un camino, y me abruma mucho la edad tan avanzada de ambos", comentó el artista, quien este 2017 celebra 25 años de trayectoria musical.



Es de mencionar que Manuel "El Loco Valdés" fue sometido a una operación para retirarle un tumor en la frente y posteriormente al ser intervenido para colocarle un injerto, le detectaron algunas complicaciones en los pulmones, por lo que fue sometido a una biopsia para descartarle metástasis.



Castro, quien ha logrado posicionar más de 50 sencillos en los primeros lugares de popularidad en México, Sudamérica y Estados Unidos, actualmente promociona su álbum inédito más reciente, "Dicen".



Para ello tiene programadas cuatro fechas en Monterrey, Guadalajara, Querétaro y la Ciudad de México los días 1, 2, 8 y 9 de diciembre, respectivamente.