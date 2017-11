'Camino a Marte', una road movie que debate sobre la vida

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

Para el director Humberto Hinojosa, una “road movie” ideal debe tener escenarios espectaculares, buena compañía y música. Su película “Camino a Marte” se filmó en el desierto de Baja California, al noroeste de México, y tiene a dos hermanas en el papel de mejores amigas, además de música de bandas como Costera y Zoé.



La cinta, que se estrena el viernes en cines mexicanos, retrata el viaje de una enferma terminal (Tessa Ia) con una amiga (Camila Sodi) por ese impresionante paisaje y su encuentro con un hombre muy raro (Luis Gerardo Méndez), quien podría ser un extraterrestre. Hinojosa utilizó solo luz natural para darle más misterio a la cinta, rodando únicamente al amanecer y al atardecer.



“Las atmósferas que logras generar, la luz, la música, los escenarios, son muy idílicos, transmiten ciertos matices que hacen que los personajes y las actuaciones se vean más reales, o más épicas y memorables”, dijo en entrevista con The Associated Press Hinojosa, quien también ha dirigido “Paraíso perdido” y “I Hate Love”.



El rodaje comenzó en Tijuana, Baja California, y luego la producción se desplazó por carretera hacia La Paz, Baja California Sur, donde se filmó la mayoría de la película.



Originalmente Hinojosa escribió el guion para que fuera filmado en el sur de Estados Unidos pero el proyecto se fue postergando, así que decidió adaptarlo a Baja California. El resultado fue igual o mejor que si la hubiese hecho al otro lado de la frontera, dijo, ya que además de tener paisajes como los que buscaba contó con muchas facilidades del gobierno local.



“Es un lugar espectacular que lo único que te pide es estar ahí verlo, poner la cámara y empezar a filmar, es un escenario increíble”, señaló Hinojosa.



La banda sonora de la película, supervisada por Sergio Russek, incluye música original de Rodrigo Dávila y canciones de artistas como Costera, Beach House, Jason Collett, Zoé y Reino. Será lanzada como álbum también el viernes.



Uno de los temas principales de la película es el derecho a decidir sobre la propia vida pues Emilia, la paciente interpretada por Ia, prefiere escaparse del hospital que seguir un tratamiento que la está haciendo sentir mal.



“Uno tiene que ser arquitecto de su propio destino”, dijo el director. “Nadie sabe lo que un enfermo puede estar sufriendo y nadie sabe lo que un sano no quiere enfrentar, creo que el hecho de respetar y apoyar es invaluable para cualquier decisión”.



“Creo que lo único con lo que nacemos es con nuestra vida, más allá de nuestros objetos, de nuestro cuerpo incluso, lo único preciado es la vida y nosotros somos dueños de nuestra vida y de nuestra muerte creo que también”, señaló por su parte Ia.



En cuanto al tema de los extraterrestres, Sodi, Méndez e Ia están convencidos de que puede haber vida en otros planetas, pero también que las moléculas y microorganismos de la tierra son igual de fascinantes.



Para Méndez, quien se dio a conocer con la taquillera cinta “Nosotros los Nobles”, este es un regreso al cine después de casi tres años sin rodar una película.



“Los guiones que me llegaban no me emocionaban, me ofrecían películas o historias que ya había hecho”, dijo a reporteros. “Después de tres años de estar muy preocupado porque pensé que mi carrera cinematográfica se iba a acabar llegó este guion de Beto... y al final me estaba secando las lágrimas y estaba realmente conmovido con la historia”.



Sodi también disfrutó mucho interpretar a Violeta, pues como buena mujer del norte no duda en escapar con su amiga: “Son muy entronas, son mujeres muy fuertes, no tienen miedo ni pena a decir las cosas y me gustó mucho encontrar eso en mi personaje”.



En el caso de Ia, lo que más le cautivó de Emilia es que hace lo que realmente quiere. “Eso es muy importante, no importa cuánto tiempo lleva ya viviendo y cuánto le queda, este cacho de su vida es el que ella va a vivir como ella quiere”, dijo.



Ia, de 22 años, y Sodi, de 31, son medias hermanas por parte de su padre, el abogado Fernando González Parra. Este es su primer proyecto juntas y para ambientarse realizaron el viaje por carretera antes de que llegara el equipo de producción completo a La Paz.



“Ahí empezaron a salir nuestros antecedentes no como hermanas sino como amigas”, dijo Ia. “Definitivamente fue de las experiencias más increíbles de la vida”



“Una gozadera, no sólo es mi hermana y un gran ser humano sino que es una estupenda actriz”, dijo Sodi, quien también es exesposa y madre de los dos hijos de Diego Luna.