Diego Verdaguer se renueva con 'Orgánico'

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

En el auto, Diego Verdaguer no siempre escucha música. También se da la oportunidad de oír “El Quijote de la Mancha”.



“Habla de la lealtad del ser humano y del verdadero sentido de la vida. De la lealtad con sí mismo, cómo lo debe hacer y por qué lo debe hacer para lograr lo que todos queremos, una vida proba, una vida que nos llene de satisfacción”, dijo Verdaguer en entrevista con The Associated Press. “Es verdaderamente fascinante”.



Verdaguer está próximo a cumplir cinco décadas de carrera profesional, justo en noviembre llegó a los 48 años, y los planea celebrar con más música. Su álbum “Orgánico” --lanzado la semana pasada-- es “el primer eslabón de una cadena de cinco proyectos que estaré lanzando en los próximos tres años”, apuntó.



El tiempo no parece hacer mella a este cantante nacido en Buenos Aires y nacionalizado mexicano. Verdaguer se ve muy bien, incluso, mejor que hace un par de años.



“Estoy bien, he logrado seguir adelante con mis proyectos y mis sueños, como ‘El marinero’, remando en la vida”, explica. “El marinero” es una de las canciones que incluye en el álbum y que tiene un mensaje optimista.



“Te da la ilusión de que siempre va a existir el mañana”, dijo. “Que no nos perdamos en esta rutina cotidiana y no olvidemos el verdadero sentido de la vida, que es un sentido de gozo, de espiritualidad y de poder ayudar a los demás”.



El álbum tiene toques de diversos géneros que van de la cumbia, al vallenato, la música electrónica y la banda.



“Hay de todo en el disco, por eso se llama orgánico, es un balance de diferentes ideas”, señaló el artista. “Así creímos que podíamos hacer las canciones, sin ninguna búsqueda específica y con absoluta libertad”.



Otro de los temas que destacan en la producción es la romántica “Gluten Free” con un ritmo bailable. El tema del gluten es conocido por Verdaguer pues estuvo a dieta estricta ya que tenía problemas para digerirlo, pero ahora ya ha vuelto a consumirlo.



“Afortunadamente me he recuperado”, apuntó Verdaguer, quien también sigue los consejos del Quijote sobre comer poco.



Compuso varias de las canciones como “El cura y el presidente”, la cual hizo con una “idea romántica” sobre el poder. En la pieza dice “quiero ser el cura y el presidente de mi pueblo, quiero darles amor en el sermón y paz en la administración”.



“Te diría que el 97.5 de los hombres que viven en este planeta básicamente son buenos y hay un 2.5 que no lo son y tienen mucho poder. Pero yo creo en los hombres de buena voluntad”, señaló.



El álbum está acompañado por un DVD filmado en la casa de Verdaguer con los músicos que lo acompañaron a grabarlo. Se divide en tres capítulos: el atardecer, el crepúsculo y la noche.



“Estoy orgulloso de mi casa, es una casa muy armónica, es una casa muy ecológica, hago captura de aguas pluviales, tengo energía solar”, destacó.