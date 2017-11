Ridley Scott habla sobre el reemplazo de Kevin Spacey

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Fue una jugada arriesgada, pero Ridley Scott ("Alien") encontró que era lo correcto. El director británico grabó en menos de una semana las tomas para reemplazar a Kevin Spacey en su última película "Todo el dinero del mundo", incluso manteniendo la fecha de estreno en Estados Unidos, programada para el 22 de diciembre.



Sobre esta decisión, que le costó a los estudios 10 millones de dólares más de presupuesto, el reconocido cineasta británico se refirió por primera vez en una extensa entrevista que le concedió al sitio de la revista estadounidense Entertainment Weekly (EW).



Scott narró que se enteró de la acusación contra Spacey mientras se grababa la música del filme en el Reino Unido. "Me senté y pensé sobre eso y dije: 'No podemos'. No puedes tolerar ningún tipo de comportamiento como ese y afectará al filme. No podemos dejar que la acción de una persona afecte el buen trabajo de toda esta otra gente. Es así de simple", sostuvo.



En la misma línea, el director contó que nunca se comunicó con el actor de "Belleza americana" y que todo fue a través de sus representantes. Asimismo llegó a Christopher Plummer ("Beginners"), quien siempre estuvo contemplado para el rol del magnate del petróleo J. Paul Getty.



Acerca del escándalo sexual, Ridley Scott asegura que era cuestión de tiempo. "Lo de Harvey (Weinstein) estaba retrasado. Todavía habrán muchas personas apretándose los dientes y que están muy atrasadas", indicó.



En cuanto a cómo tomó el estudio de la cinta, TriStar, las nuevas grabaciones y los dólares adicionales, el británico reveló entre risas: "Me dijeron: 'Nunca lo harás. Que Dios esté contigo'".



"Todo el dinero del mundo" contará la historia del nieto del magnate J. Paul Getty, un adolescente de 16 años que fue secuestrado. Pese a la fortuna del empresario petrolero, el hombre no quiso pagar el rescate.