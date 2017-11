Critican delgadez de Ingrid Coronado

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Martes con outfit de @geraldineshowroom 😍 Una publicación compartida por Ingrid Coronado 🇲🇽 (@ingridcoronadomx) el 28 de Nov de 2017 a la(s) 6:38 PST

La conductora Ingrid Coronado compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que, para muchos de sus seguidores luce muy delgada.En la instantánea, Ingrid viste una blusa de encaje en color rojo, así como una falda negra; varios usuarios se mostraron asombrados por su "mini cintura"."Su cinturita es impresionante", "De verdad tienes aspecto anorexico ... come algo", "Yo creo está editada, de lo contrario parece que estás enferma, eres muy bonita pero en esta foto no luces nada bien", "Te ves demasiado aca; nada saludable", fueron algunos de los comentarios.Para otros, el que se vea tan delgada le quita atractivo: "Demasiado aca ya nada atractiva", "Muy aca, te ves súper wow, pero no exageres, pierdes encanto".La conductora suele compartir en sus redes instantáneas de sus outfits en "Venga la alegría".