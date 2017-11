Cancelan en Alemania transmisión de concierto de Roger Waters

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Cadenas radiales y la señal pública de TV alemana ARD tomaron la decisión de no retransmitir este mes un concierto del inglés Roger Waters, ex líder y bajista de Pink Foyd, por el llamado que el músico ha hecho a otros colegas de no actuar en Israel mientras este país continúe operando en territorio palestino.



La posición de Waters le ha costado peleas con otros artistas como Nick Cave y Radiohead, a quienes los ha invitado a no actuar en dicha región, algo que no ha sido tomado en cuenta por los músicos.



Marek Lieberbeg, organizador de espectáculos, señaló al diario Mannheimer Morgen que la decisión de los medios era "absolutamente ridícula".



Para él, de origen judío e hijo de un sobreviviente del Holocausto, la postura del músico no entraba en lo "privado", sino que sus críticas apuntaban a la política de asentamientos de su gobierno.



Alemania, no obstante, es cautelosa con temas referidos a Israel debido a responsabilidades históricas frente a las víctimas del Holocausto. Por ello la decisión de las radios y la TV estatal fue la de no retransmitir el espectáculo que el inglés brindó a inicios de junio en Berlín.



Roger Waters, además, tiene una especial relación con la capital germana. En 1990 recreó de manera completa el álbum de 1979 The Wall a ocho meses de la caída del muro que dividía la Alemania Occidental con la Oriental. El punto culmine fue la caída de la pared hecha de bloques de plástico.



Fuente: GDA/El Mercurio/SUN