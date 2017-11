A mí me gustan menores...

CIUDAD DE MÉXICO()

A casi dos meses de que Kate del Castillo, de 45 años, apareciera muy bien acompañada por Alec Whaite, de 27, durante su llegada al After Party de Premios Latin AMAs 2017, una publicación ha confirmado que los actores se encuentran estrenando romance.



De acuerdo al medio, Del Castillo y Whaite no han revelado esta noticia debido a que la mexicana teme a los comentarios negativos sobre la diferencia de edades en ellos, pues le lleva 18 años de diferencia al venezolano.



"Ella quiere esperarse un poquito para aceptarlo públicamente, incluso recientemente en una entrevista dijo que sólo era su amigo, pero la realidad es otra. Llevan seis meses saliendo y él la ha acompañado a varios eventos, donde se les ha visto llegar tomados de la mano", contó una amiga cercana a la actriz.



Cabe recordar que luego de que la misma Kate ventilara la relación que tuvo con Sean Penn, la actriz fue relacionada sentimentalmente con el también actor Raúl Méndez, a pesar de que nunca se confirmó este romance, además que esta no sería la primera vez que Del Castillo tendría una relación con alguien menor, pues a Aarón Díaz la actriz le lleva 10 años de diferencia.