Marjorie se burla de todos, asegura Julián Gil

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El actor Julián Gil señaló a Marjorie de Sousa, madre de su hijo Matías, por “burlarse de todos”, pues no pudo convivir con el pequeño, pese a la orden de un juez. La semana pasada, Gil informó que las autoridades fallaron a su favor para poder convivir cuatro horas con Matías, cada 15 días, sin supervisión.



Este sábado sería la primera convivencia del actor con su hijo, pero no se concretó por un amparo promovido por Marjorie, según explicó Gil en Instagram.



“Una vez más la señora se burla de todos y de mi hijo Matías después de meses de lucha para poder estar con mi hijo”.



Según Gil, la actriz promovió una apelación y un amparo porque según “el perito, la madre no se puede despegar de su hijo porque tiene que seguir lactando”.



No obstante, Gil se preguntó cómo le hace Marjorie cuando pasa toda la semana en Miami mientras el bebé está en México.



“Es fácil pararse a dar entrevistas y llenarse la boca diciendo 'yo jamás separaría a mi hijo de su padre' y por otro lado hacer hasta lo imposible para que no esté con él.



¿Son muchas 4 horas cada 15 días? ... Matías no sólo necesita dinero, también necesita el amor de su padre. Ni tampoco necesita dos enfermeras, pero si tengo que ponerle 20, se las pongo”, añadió.