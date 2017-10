Los 5 personajes más insoportables de The Walking Dead

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

The Walking Dead regresó a la pequeña pantalla el domingo pasado, 22 de octubre, con su episodio número 100. En esta octava temporada la supervivencia al apocalipsis zombi ya no es la prioridad del grupo de Rick, que luchará con todas sus fuerzas para acabar con la dictadura de Negan y sus Salvadores.



Antes de que Jeffrey Dean Morgan llegase a la ficción de AMC, convirtiéndose en el villano más temido por los protagonistas, han sido varios los personajes que han disgustado los fans, debido a su comportamiento irresponsable, a sus decisiones poco acertadas o, simplemente, por tener tramas sin interés.



Desde aliarse con villanos, hasta ser incapaces de matar a un caminante, estos 5 personajes han puesto de los nervios a más de un seguidor de la ficción zombie de AMC.



Andrea (Laurie Holden)



El personaje de Laurie Holden ha sido uno de los más criticados debido a sus malas decisiones: disparó a Daryl por error creyendo que era un caminante y abandonó a Michonne tras sucumbir a los ‘encantos’ del Gobernador. Incluso la propia actriz llegó a admitir su descontento con la evolución de su personaje… y con su muerte.



Lori Grimes (Sarah Wayne Callies)



La mujer de Rick desconcertaba a muchos fans de The Walking Dead debido a sus sentimientos encontrados respecto a Shane, con quien tuvo una aventura mientras que su marido estaba en coma. Del amor al odio hay un paso y Lori nunca aclaró las dudas de la paternidad de su hija, ni su inexplicable reacción a la muerte de su amante.



Carl (Chandler Riggs)



Crecer en el marco de un apocalipsis zombie no es nada fácil, y Carl lo ha demostrado en múltiples ocasiones. Sin embargo, algunas decisiones, como su incapacidad de acabar con un caminante, han tenido consecuencias negativas, como la muerte de Dale.



Gabriel Stokes (Seth Gilliam)



El sacerdote se convirtió en el centro de las críticas debido a su cobardía y a las constantes mentiras y acciones sospechosas que formaban parte de su ‘agenda secreta’, como cuando dejó abierta la puerta de Alexandria permitiendo que entrasen caminantes. Aunque últimamente el religioso trata de ganarse la confianza de Rick, todavía no ha convencido a los fans.



Gregory (Xander Berkeley)



El antiguo cabecilla de la colonia Hilltop ha sido uno de los personajes más odiados debido a sus actitudes machistas, su incapacidad para recordar los nombres de las personas y su deseo de mantener la paz con Negan a toda costa. Razones de peso para que los fans celebraran que Maggie se convirtiera en la nueva líder y se aliase con Rick.