Recuerdan a Michael Jackson en su cumpleaños

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

birthday wishes to the love of my life, the one person who showed me what passion truly was, the one that gave me solid morals to live by and how to dream. i will never feel love again the way i did with you. you are always with me and i am always with you. though i am not you, and you are not me, i know with all of my being that we are one. and our souls will never change in that way. thank you for the magic, forever and always. Una publicación compartida de Paris-Michael K. Jackson (@parisjackson) el 29 de Ago de 2017 a la(s) 1:37 PDT

Paris Jackson, la hija del fallecido cantante Michael Jackson compartió en su cuenta de Instagram una emotiva foto y un mensaje dedicado a su padre, quien este martes hubiera cumplido 59 años.En la fotografía, aparece el cantante y su hija dándose un beso en los labios; Paris acompañó la instantánea con estas palabras:"Deseo feliz cumpleaños al amor de mi vida. La única persona que me mostró lo que realmente era la pasión, la que me dio una moral sólida para vivir y soñar", escribió la modelo y actriz junto a una tofo de sí misma junto al "Rey del pop"."Nunca volveré a sentir amor como lo sentí contigo. Siempre estás conmigo y siempre estoy contigo. Aunque yo no soy tú y tú no eres yo, sé con todo mi ser que somos uno. Nuestras almas nunca cambiarán de esa manera. Gracias por la magia, por siempre y siempre", finalizó.Michael Jackson nació el 29 de agosto de 1958 y murió el 25 de junio de 2009 de un paro cardiorrespiratorio en su mansión alquilada de Holmby Hills.