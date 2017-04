¡Corridos y tucanazos!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luego de los ritmos de Gloria Trevi, es tiempo de abrir paso a la nostalgia, pues Joel Elizalde hará un recorrido musical por su trayectoria con las canciones que le dieron fama en su época.



Esta noche el hermano del fallecido Valentín Elizalde se presenta, junto a Los Tucanes de Tijuana, en el Palenque de la ExpoGan Sonora para festejar que su salud y condición física mejoró lo suficiente para volver con el público de Hermosillo.



"El año pasado me hizo muy feliz volver, incluso puedo decir que recuperé un 25% de vida, que ya ando un poco más repuesto y fuerte. Dios me tiene aquí por una razón y es muy bonito que me apoyen en mi regreso al escenario, sobretodo esa respuesta de la gente de Hermosillo. No tengo palabras para agradecer lo bien que nos recibieron el año pasado; mi hijo también, al borde de las lágrimas cuando lo presenté. En definitiva, regreso este sábado para corresponder esa gratitud", dijo Joel Elizalde en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Estoy encantado de volver. La verdad, después del año pasado que el Palenque fue parte de mi regreso a los escenarios, vi que me fue muy bien. Estuvimos en Tijuana, Culiacán y me recibieron con los brazos abiertos. Ahora vamos este sábado y me emociona mucho regresar a ‘mi tierra’ como siempre le digo a Sonora", continuó.



¡Nos unen con su música!



Por otro lado, Mario Quintero, de Los Tucanes de Tijuana, quien recientemente fue presentador televisivo de la más reciente edición del Super Bowl, manifestó a EL IMPARCIAL su gusto de regresar a Sonora y después de complacer ayer a los guaymenses con su música, prometió un espectáculo nunca antes visto para Hermosillo.



"Este será un show dinámico donde vamos a complacer al público al 100%. No tenemos una lista de canciones que cumplir, de hecho lo que la gente va solicitando nosotros se lo vamos cumpliendo, así que es un concierto donde lo que va pidiendo la gente como taquería se lo damos –se ríe-; es una interacción muy padre que nos da mucha alegría compartir con la gente de por allá", agregó Mario Quintero a EL IMPARCIAL.



Finalmente, destacó los próximos estrenos de Tucanes de Tijuana, entre los que se encuentra un nuevo material discográfico para el disfrute de quienes aman la música de corridos, fiel al estilo de la agrupación.



"Estamos en preparación de la tercera temporada del disco de corridos; una serie que le pusimos 'Corridos Time', donde hemos tenido muy buena respuesta. Ya grabamos la siguiente edición y estamos en promoción del tercer sencillo,'Al por mayor' en Estados Unidos", finalizó.



Los boletos están a la venta en Hotel Fiesta Americana, Discos y Novedades y Hotel Marriot Courtyard, con precios de 250, 500 y 750 pesos. Venta telefónica al 6624619374.