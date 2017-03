La secuela de 'Jumanji' no contará con el clásico juego de mesa

(GH)

La secuela de la clásica película Jumanji, protagonizada por Robin Williams, llegará finalmente a los cines a finales de este año, informó Alt Press ‘Jumanji: Welcome To The Jungle’ incluye entre su reparto a Dwayne "The Rock" Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan, y recién ha revelado las modificaciones en comparación al clásico de 1995: el nuevo Jumanji no es un remake, sino una continuación de la historia de la película original.Según MTV News, Sony quería modernizar el concepto de la película, así que en lugar de centrar la historia alrededor de un mágico juego de mesa, ahora hemos descubierto que contará con una mágica "consola de videojuegos de la década de los 90", donde los personajes estarán atrapados como avatares.Cuatro adolescentes encontrarán la consola mística durante su detención, para luego ser atrapados en una selva y forzados a jugar como avatares en los cuerpos de Johnson, Black, Hart y Gillan.‘Jumanji: Wlcome To The Jungle’ supuestamente se desarrolla en la misma selva donde el personaje de Allan Parrish, interpretado por Robin Williams, se quedó atrapado durante la película original.El filme llegará a los cines tentativamente el 22 de diciembre de 2017.