A Emmanuel no le entregan la visa y suspende concierto

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tras no llegarle la visa de trabajo para cantar en Estados Unidos, a Emmanuel lo que más le preocupa es que la dureza de las leyes en ese país no golpeen a los artistas que buscan presentarse del otro lado de la frontera.



“Lo de las visas no es de ahora, sino de mucho tiempo, a veces te llegan dos días antes del show, esto ha ocurrido siempre”, indicó en un encuentro con la prensa.



“Ahora ha ocurrido y tuvimos que modificar un show en Houston y esperamos se pueda reponer, esperamos que estos trámites no golpeen a los artistas, esperamos que lo que significa la transmisión cultural no se acaben ni detengan por estas leyes que son absurdamente radicales”, subrayó.



Este martes, a través de un comunicado, el productor del concierto que ofrecerían el 31 de marzo Emmanuel y Mijares en Houston, informó su cancelación por la falta de visas.



En el mismo informó que el recital se llevará a cabo en agosto.