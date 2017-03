¡Pero qué Bárbara!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Bárbara aprendió la lección: Nunca dejarse pisotear por un hombre sólo para tener su amor. Ahora ella es una mujer cabr…na que tiene su dignidad por encima de cualquiera. Sin embargo, su amiga Dulce es todo lo contrario, pues se deja maltratar por su novio Jorge al grado de olvidarse de ella misma. Bárbara no permitirá más esta situación y estará lista para convertir a su mejor amiga en la más cabr…na de todas.



Cecilia Galliano está lista para dar este importante mensaje de empoderamiento femenino en la obra de teatro "Porqué los hombres aman a las cabr…nas", que se presenta en Hermosillo este viernes 31 de marzo a las 19:00 y 21:30 horas en el Auditorio Cívico del Estado.



"Bárbara es una mujer que antes, al igual que muchas por amor o porque tenemos miedo, nos dejamos pisotear y luego el hombre que te trata como si fueras su criada. Entonces ella cambia, se empieza a respetar, tiene dignidad como mujer y su mejor amiga Dulce tiene el mismo problema con Jorge", dijo Cecilia Galliano en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Dulce piensa que debe dejar que Jorge se aproveche de su cariño y dulzura para que la siga queriendo. Entonces Bárbara va a cambiar ese pensamiento y hacerle entender que su dignidad está por encima de todo; que debe tener un trabajo, que debe cuidarse, quererse y no permitir que el hombre la maltrate y la haga hacer cosas que la humillen", continuó.



Quiere un hombre hecho



y derecho



A un año de regresar a la soltería tras terminar su relación con el actor Mark Tacher, Cecilia Galliano, en relación a la temática de la obra, habló sobre el hombre que ella desea tener en su vida, así como el que todas las mujeres deberían buscar.



"Puedo decir que quiero un hombre cariñoso, detallista, simpático. Quiero un hombre con todas las letras, alguien que protege, respeta, quiere y a quien pueda admirar. Eso es lo que intentamos enseñar en la obra, que nadie debe dejarse pisotear por nadie con tal de tener su amor", compartió.



"Yo soy alguien que nome dejo, que no permito que me dañen. No soy una mujer que nació para ser asistente de un hombre, ni una nana, ni chacha ni criada. Tengo el carácter de ser muy dulce para muchas cosas y romántica, pero tengo un límite y todas deberíamos tenerlo", finalizó.