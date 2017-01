Lista de ganadores de los Premios SAG

(AP )

Este domingo se celebró la entrega 23 de los Screen Actors Guild Awards (SAG) en el Shrine Auditorium de Los Ángeles.A continuación la lista completa de ganadores de los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla:"Hidden Figures"."Hidden Figures" se llevó el premio a Mejor Elenco. Foto: APDenzel Washington, "Fences".Emma Stone, "La La Land".Emma Stone, se llevó el premio a Mejor Actriz por "La La Land".Foto: APMahershala Ali, "Moonlight".Viola Davis, "Fences".Viola Davis, recibió el galardón a Mejor Actriz de reparto por "Fences". Foto: AP"Hacksaw Ridge""Stranger Things"."Stranger Things" recibió el premio a Mejor Elenco de una serie de drama. Foto: APJohn Lithgow, "The Crown".Claire Foy, "The Crown"."Orange is the New Black".El premio a Mejor Elenco de una serie de comedia fue para "Orange is the New Black". Foto: APWilliam H. Macy, "Shameless".Julia Louis-Dreyfus, "Veep".Bryan Cranston, "All the Way".Bryan Cranston, recibió el galardón por Mejor Actor en una película para TV o miniserie por "All the Way". Foto: APSarah Paulson, "The People V. O.J. Simpson: American Crime Story"."Game of Thrones"Lily Tomlin.La actriz, Lily Tomlin, recibió el premio a la Trayectoria durante la ceremonia. Foto: AP