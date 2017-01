Director iraní, Asghar Farhadi, no asistirá a los Óscar

TEHERÁN, Irán(AP )

Un director iraní cuyo largometraje está nominado para el Óscar a la mejor película extranjera ha decidido no asistir a la ceremonia de premiación debido a la prohibición de ingreso a Estados Unidos impuesta por el presidente Donald Trump a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.



Asghar Farhadi, director de la cinta nominada "The Salesman", dijo que la incertidumbre que rodea su posibilidad de viajar a Estados Unidos "de ninguna manera es aceptable" y agregó que no asistirá a la ceremonia que se realizará el próximo mes aún si existiera una excepción a la prohibición.



Una orden ejecutiva emitida la semana pasada prohíbe temporalmente el ingreso a ciudadanos de Irán, Irak, Siria, Libia, Sudán, Somalia y Yemen. El gobierno consideró necesario mantener fuera del país a potenciales terroristas mientras se establecen procesos de inspección más estrictos.



Farhadi se convirtió en el primer iraní que gana un premio Óscar, con su película de 2011 "A Separation".



El cineasta comentó que inicialmente tenía la esperanza de asistir a la entrega de premios y expresar sus opiniones a la prensa que rodea el evento.



"Sin embargo, ahora parece que la posibilidad de esta presencia está siendo acompañada de pretextos que de ninguna manera son aceptables para mí si se hicieran excepciones para mi viaje", señaló.



Comparó a los políticos de "línea dura" en Estados Unidos con los de su propio país, y dijo que ambos "han tratado de presentar a su pueblo imágenes inverosímiles y atemorizantes de varias naciones y culturas con la intención de convertir sus diferencias en discordias, sus discordias en animosidades, y sus animosidades en temores".



El director condenó "las condiciones injustas impuestas a algunos de mis compatriotas y a los ciudadanos de otros seis países", y expresó esperanza de que "la actual situación no aumente más la división entre naciones".



En un comunicado emitido el sábado, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas manifestó su preocupación de que no se permitiera a Farhadi y a su elenco y personal asistir a la ceremonia del Oscar en Los Ángeles, lo que calificó como "extremadamente perturbador".



El jueves, la actriz iraní, Taraneh Alidoosti, protagonista de "The Salesman", tuiteó que boicoteará la ceremonia de entrega del Óscar, ya sea que se le permita o no asistir, en protesta por las políticas de inmigración de Trump, a las que consideró "racistas".