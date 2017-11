Harvey Weinstein renuncia a Sindicato de Directores

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El polémico productor de Hollywood, Harvey Weinstein, renunció al Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA), lo que coincidió con dos nuevas demandas en su contra por presuntos abusos sexuales.



La renuncia de Weinstein a la DGA, presentada la víspera, se produce después de que el gremio entablara cargos disciplinarios en su contra en octubre pasado, después de que decenas de mujeres lo acusaron públicamente de conducta sexual inapropiada, incluido acoso y violación.



Weinstein era principalmente productor de películas y televisión, pero se convirtió en miembro de la DGA porque codirigió la comedia de 1986 "Playing for Keeps", con su hermano Bob.



Como resultados de las decenas de denuncias en su contra, Weinstein fue expulsado de la Academia de las Artes y Ciencias

Cinematográcas(AMPAS) y del Sindicato de Productores de América (PGA).



Una de las nuevas demandas fue interpuesta por la actriz Kadian Noble en un tribunal federal de Nueva York.



En su querella, Noble armó que Weinstein incurrió en tráco

sexual cuando la invitó a su habitación de hotel en Cannes en 2014, con el pretexto de discutir un papel en un proyecto cinematográco.



Durante la reunión, el productor empujó por la fuerza a la actriz hacia el baño, donde le "tocó los pechos" a pesar de sus protestas y se masturbó frente a ella, de acuerdo con la denuncia.



Ambas demandantes están buscando una compensación monetaria por los daños sufridos.



Un representante del productor rechazó las acusaciones en un comunicado en el que señaló que Weinstein niega las acusaciones de sexo no consensual y que nunca hubo actos de represalia contra ninguna mujer por negarse a sus supuestos intentos.