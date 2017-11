Dan a conocer primeras imágenes de 'Los vengadores: Infinity War'

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En "Los vengadores: Infinity War", todos los superhéroes se van a enfrentar a Thanos, el mayor villano de todos los tiempos. Y, después de muchas especulaciones, llegaron las primeras imágenes ociales, que pueden verse en la portada de la revista Vanity Fair.En las fotos se pueden apreciar a los superhéroes que serán parte de Infinity War: Capitán América (Chris Evans), Iron Man (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Spider-Man (Tom Holland), Visión (Paul Bettany), Hawkeye (Jeremy Renner), Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen), Viuda negra (Scarlett Johansson), Ant-Man (Paul Rudd), Groot (Vin Diesel), Valkyrie (Tessa Thompson), y se suman nuevos personajes como Pantera negra (Chadwick Boseman), Loki (Tom Hiddleston), Thanos (Josh Brolin), Nebula (Karen Gillan), Dr. Strange (Benedict Cumberbatch), Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Avispa (Evangeline Lilly), entre otros.Acción, caos y muchos personajes. En esta tercera entrega, que tiene fecha de estreno en mayo de 2018, se espera la llegada de Thanos, un nuevo enemigo que acecha y viene desde las sombras del cosmos. Se trata del infame tirano intergaláctico que tiene como objetivo reunir las seis gemas del infinito, artefactos de poder inimaginable, dice la sinopsis, y usarlas para imponer su perversa voluntad a toda la existencia.La misión de "Los vengadores" será, entonces, luchar contra este enemigo común al que nunca han enfrentado e impedir que tome el control de la galaxia.El filme, dirigido por los hermanos Joe y Anthony Russo (Capitán América: Civil War, Capitán América: El Soldado de Invierno), promete estar a la altura de las otras entregas pero con el aditivo de que por momentos habrá tantos personajes en pantalla que será difícil no perderse. Incluso Scarlett Johansson comentó que aparecerán 32 personajes, lo que puede ser un caos.Marvel también confirmó que habrá una cuarta parte y que ésta será el final del universo cinematográfico como lo conocemos para dar inicio a un nuevo período. Quedan excluidos de esta lógica la precuela de Spiderman: Homecoming y Guardianes de la Galaxia 3, que ya estaban confirmadas.En las historietas, Thanos fue creado por Jim Starlin, que lo concibió como un enemigo ocasional de Iron Man, pero que con el correr de los años sumó popularidad y se convirtió en uno de los más poderosos del universo Marvel.De a poco se tornó en un ser obsesionado por conquistar a una mujer que es la propia muerte, y siempre atento a dominar el Guantelete del infinito, una herramienta que al utilizarla con las seis Gemas y le brinda a su portador un poder imbatible.En su aniversario número 10 del universo cinematográfico, Marvel reunió a todos sus héroes en una galería de fotos, que fue publicada por Vanity Fair. En las mismas se puede ver el cambio de look de algunos superhéroes.Además, la publicación incluye una extensa nota con declaraciones del jefe del estudio, Kevin Feige."Llevamos 22 películas, y tenemos otras 20 en producción que son completamente diferentes a todas las que han llegado antes; de manera intencionada.El cuarto film ofrece algo que nunca vieron en las películas de superhéroes: Un final. Habrá dos períodos distintos.Todo lo que ocurre antes de Los vengadores 4 y todo lo que ocurre después. Sé que ocurrirá en formas que la gente no se espera", lanzó.La cuarta entrega (aún sin título oficial) llegará un año después de Infinity War. Lo que aún queda en duda es si Thanos seguirá vigente en el episodio final de la saga o no.Mientras que algunos arman que en la tercera película, Los vengadores tendrán que limar asperezas, haciendo especial hincapié en el vínculo roto entre Iron Man y Capitán América luego de Civil War, las imágenes donde se puede ver al grupo en el espacio peleando junto a los Guardianes de la Galaxia, elimina esa teoría.Lo que sí parece un hecho es que muchos de los personajes en el próximo mayo se despidan de la pantalla. Es que a Capitán América, Thor y Tony Stark se les terminan los contratos y el objetivo estaría puesto en encontrar suplentes que continúen con el universo Marvel. Bucky, la Capitana Marvel, Spider-Man, Pantera Negra, Ant-Man y el Doctor Strange se convertirían de esa forma en los nuevos emblemas de la casa, más allá de nuevas incorporaciones.