Celso Piña debuta con orquesta

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El retiro no es una idea descabellada para Celso Piña, quien tiene más de tres décadas de llevar la cumbia por todo el mundo y en este momento está presentando su nuevo álbum Música es música, donde por primera vez interpreta sus grandes temas con el acompañamiento de una orquesta, que en este caso fue la de Baja California.



“Todo lo que empieza termina, aún la vida misma se va. Uno dice: ‘unos cinco o 10 años’, pero depende cómo le vaya a uno en la feria, si ya empiezo a sentir que algo me duele y ya no ando a gusto, ya lo tendré que pensar, pero mientras me sienta bien ahí te la llevo”, aseguró.



Es por eso que mientras ese momento llega, este músico regio ha decidido darse un gusto y presentar este disco con orquesta.



“Que la gente sepa que hay un disco de Celso Piña de colección, por lo aparte que está de todos mis discos. El título es porque podemos tocar la música con guitarra o con una gran orquesta y no por eso deja de ser música”.



La inquietud nació en Celso después de haber participado en la Guelaguetza con Lila Downs, quien le pidió participara con ella en una canción con orquesta. “Sentí tan bonito la reacción del público que dije: ‘yo quiero hacer un disco completo con orquesta, con la que sea pero que sea orquesta, para darle un nuevo brillo a mis temas”.



Las críticas por esta nueva propuesta lo tienen sin cuidado, dijo, porque este artista del acordeón ya está acostumbrado a romper esquemas y a causar revolución dentro del género, como cuando editó su disco Barrio bravo en 2001, en el cual alternó con las voces más representativas del rock en español del momento, por lo cual lo tacharon de vendido, pero fue nominado al Grammy por este álbum.



“Hay que progresar, no estar con lo mismo. He tenido cosas buenas y malas con este disco, y eso que tiene 20 días de haber salido, pero yo sé que eso se supera con el tiempo”.



Con 35 años de trayectoria podría haber sido complicado seleccionar el repertorio, pero Celso Piña decidió elegir sólo los grandes éxitos, para que estos conectaran más rápido con el público, razón por lo cual tampoco quiso incluir temas inéditos.