Belinda baila bajo la lluvia en video 'Déjate llevar'

Después de dos previas colaboraciones, por tercera ocasión los cantantes Belinda y Juan Magán unen sus voces en el sencillo titulado "Déjate llevar", del cual se acaba lanzar el video.



Esta vez, Magán y la intérprete de "En el amor hay que perdonar" van acompañados del cantautor Manuel Turizo, el cantante dominicano Snova, y el DJ alemán B-Case, en un sencillo que fusionó los cuatro estilos de los artistas.



Con anterioridad, Belinda y Juan Magán trabajaron a dueto en el tema "Te voy a esperar", que formó parte de la banda sonora de la cinta animada "Tadeo Jones", y "Si no te quisiera", éxito que a la fecha supera 200 millones de reproducciones en YouTube.



La letra de "Déjate llevar" narra la historia de un chico que le ofrece su amor y dedicación a una mujer que ha sido desafortunada en lo sentimental.



"Por las calles, hay un rumor, él no te da el amor que te mereces, te lo mereces, calmaré el dolor, yo te trataré mejor, si tú me dejas darte todo mi calor...", dice Juan Magán.



En tanto que Belinda le responde: "Y ahora trata, trata de descontrolarme, suelta, suelta, pierde los modales... oh, sientes el subidón".



Y es la parte del coro en la que los cuatro intérpretes unen sus voces: "Sólo quiere bailar sola, dejar lo malo atrás, ahora nadie te controla, no te haré daño jamás. Sólo quiere bailar sola, sé que te hicieron mal, seré el que te salve ahora, ven y 'Déjate Llevar'".



En tanto que el video se desarrolla en escenarios lluviosos de Cuba que contrastan con los vestuarios utilizados, además incluye a muchos bailarines quienes danzan al ritmo de la música, mientras las calles del lugar sufren del tráfico.



Fue a finales de el mes de octubre que el video de "Déjate llevar" fue grabado en La Habana, Cuba, donde Belinda muestra sensual escena protagonizada por otra mujer, a quien se le sienta encima para hacerle un breve baile.



Este trabajo es esperado por los "Belifans", a quienes desde el 17 de septiembre, Belinda les dio un adelanto mediante un clip, posteado en sus páginas web, donde se mostraba en el estudio tocando la canción de fondo, "Te va a encantar!!!", decía la publicación.



Pero no fue hasta el 21 de octubre que Juan Magán expresó en sus redes oficiales: "Qué os parece si lanzamos el próximo martes "Déjate llevar" junto a Belinda, Manuel Turizo, Snova y B-Case".



Sin embargo, el nuevo track no formará parte de la discografía de la también actriz de 28 años, en cambio se integrará al repertorio artístico de Juan Magán.



"Déjate llevar" sale bajo el sello de Universal Music, discográfica con la que Belinda grabó su anterior producción discográfica, "Catarsis".