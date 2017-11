Angela Lansbury sobre acoso: 'Mujeres a veces debemos asumir la culpa'

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Las últimas declaraciones de Angela Lansbury, leyenda de la actuación, han sido bastante desafortunadas, por decirlo de alguna manera amable.



La actriz británica de 92 años, recordada por su participación en la serie "Reportera del crimen", se pronunció sobre los escándalos sexuales de Hollywood que han salido a la luz pública en los últimos meses y que involucran al productor Harvey Weinstein, al director Brett Ratner y a la ahora ex gura de "House of Cards", Kevin Spacey.



Lansbury dijo en una entrevista a Radio Times de la cadena BBC que las mujeres que intentan ser atractivas son quienes más se ponen en riesgo de ser acosadas y abusadas. Sin más rodeos, la intérprete lanzó lo siguiente:



"Tenemos que aceptar el hecho de que las mujeres, desde tiempos inmemoriales, han intentado hacerse más atractivas. Y desafortunadamente esto se ha vuelto en nuestra contra, y aquí es donde estamos hoy. Algunas veces debemos aceptar la culpa".



Para intentar suavizar sus dichos, Angela señaló: "aunque es horrible decir que no podemos hacernos ver lo más atractivas posible sin ser golpeadas y violadas". Y sumó que eso "no es ninguna excusa para un comportamiento inapropiado". ¿Deberían estar las mujeres preparadas para ello? No, no deberían".



Lansbury, que actualmente está trabajando en el remake de "Mary Poppins", confesó que en sus 70 años de carrera nunca vivió un episodio de hostigamiento sexual. De paso, hizo un llamado a terminar con este tipo de conductas. No obstante, la artista recibió varias críticas por asociar el acoso y abuso sexual al hecho que una mujer sea o no atractiva.



"Es un mito y ayuda muy poco decir que la violación y otras formas de violencia sexual son causadas o provocadas por la sexualidad o el atractivo de una mujer", dijo en un artículo para The Guardian en respuesta a una organización contra la violación que se opuso a las declaraciones de la veterana actriz.