Despiden a Malcolm Young en funeral privado

SYDNEY, Australia(Agencias)

La leyenda de rock australiana y cofundador de AC/DC Malcolm Young fue recordada el martes en un funeral privado en Sydney al que asistió su familia, amigos y músicos.



El ex baterista de AC/DC Phil Rudd, el promotor Michael Chugg y el roquero australiano Jimmy Barnes asistieron al servicio en la Catedral St. Mary. Su hermano menor Angus colocó una guitarra sobre el ataúd, según la agencia Australian Associated Press (AAP).



Elegías leídas por el miembro de su familia Bradley Horsburgh y por David Albert, del sello discográfico de la banda, generaron risas y lágrimas, informó AAP.



Cientos de seguidores hicieron la en las calles afuera de la catedral mientras la procesión fúnebre dejaba la iglesia al compás de Waltzing Matilda interpretada por una banda de gaitas, dijo la agencia.



Young falleció el 18 de noviembre a los 64 años después de años de enfermedad. En un comunicado difundido tras su muerte, Angus lo describió como "la fuerza motora detrás de la banda... un perfeccionista y un hombre único".



Su última actuación con el grupo fue en 2014, el mismo año en que la familia confirmó que sufría demencia.



Conocido por sus éxitos "Highway to Hell" de 1979 y "Back in Black" de 1980, AC/DC fue introducido en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2003.



La banda ha vendido más de 200 millones de álbumes en todo el mundo y sigue cautivando a las nuevas generaciones.