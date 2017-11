Gabriel Soto confirmo divorcio de Geraldine Bazán

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Una publicación compartida por gabrielsotoborja (@gabrielsoto) el 27 de Nov de 2017 a la(s) 8:00 PST

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el actor Gabriel Soto confirmó que atraviesa un proceso de divorcio con su esposa Geraldine Bazán.Soto explicó que a pesar de que intentaron salvar la relación, esto no fue posible, y en los últimos meses, las situación empeoró, por lo que tomaron la decisión de la separación denitiva.“Desde hace 4 meses comencé un proceso de separación de la relación que mantuve durante muchos años con mi esposa y madre de mis hijas, Geraldine Bazán. A pesar de que intentamos salir adelante, desde hace un tiempo hasta la fecha nuestra relación empezó a atravesar muchos problemas y a fracturarse. En los últimos meses esa fractura se agudizó, llevándome en agosto de este año a tomar la decisión de separarme definitivamente”.Gabriel Soto precisó que la decisión es completamente ajena a terceras personas, sin embargo, admitió que el que lo hayan involucrado en una historia (con Marjorie de Sousa y Julián Gil) tuvo graves consecuencias.Esta decisión es completamente ajena a terceras personas, pero sí es preciso aclarar las graves consecuencias que ocasionaron que me hayan involucrado en una historia que categóricamente he raticado en todas las ocasiones en donde tuve la oportunidad y vuelvo a decirlo: NO TENGO ABSOLUTAMENTE NADA QUE VER”.Gabriel Soto y Geraldine Bazán estuvieron juntos más de 10 años, duraron 2 de casados y tienen dos hijas en común.