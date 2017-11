Grammy: 'Despacito' nominada a grabación y canción del año

NUEVA YORK, EU(AP )

Ya arrasó en los Latin Grammy con cuatro premios y ahora competirá por tres Grammy en las categorías principales. El megaéxito “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee, en su versión remix con Justin Bieber, obtuvo el martes nominaciones a grabación del año y canción del año, además de mejor interpretación pop de un dúo o grupo.Por el gramófono a la grabación del año, “Despacito” se medirá con "The Story of O.J." de Jay-Z, "24K Magic" de Bruno Mar, "Humble" de Kendrick Lamar y "Redbone" de Childish Gambino. Por el de canción del año, un premio a los compositores, compite con "That's What I Like" de Mars, "4:44" de Jay-Z, "1-800-273-8255" de Logic e "Issues" de Julia Michaels.Y por el de interpretación pop de un dúo o grupo “Despacito” competirá con "Something Just Like This" de The Chainsmokers y Coldplay; "Thunder", de Imagine Dragons; "Feel It Still", de Portugal. The Man; y "Stay", de Zedd y Alessia Cara.“En estos tiempos tumultuosos en los que vivimos, donde las divisiones abundan, estoy más que feliz y orgulloso de que una canción en ESPAÑOL esté nominada en tres categorías principales”, expresó Fonsi en su cuenta de Instagram. “Sigamos compartiendo nuestra hermosa cultura y raíces con el mundo. No hay mejor momento que ahora. QUE VIVAN LOS LATINOS Y NUESTRA MÚSICA”.Jay-Z encabeza la lista de candidatos con ocho menciones que también incluyen álbum del año, un honor por el cual compite por "4:44" junto con Mars, por "24K Magic"; Lamar, por "DAMN.”; Gambino, por "Awaken My Love!", y Lorde, por "Melodrama".Lamar le sigue de cerca con siete nominaciones y Mars viene después, con seis.Los candidatos a mejor nuevo artista son Michaels, SZA, Alessia Cara, Khalid y Lil Uzi Vert.En los apartados de música latina figuran astros como Shakira, Juanes, Rubén Blades, Natalia Lafourcade, Residente y la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, todos galardonados con Latin Grammy hace menos de dos semanas.Juanes, Shakira y Lafourcade fueron nominados a mejor álbum de pop latino por “Mis planes son amarte”, “El Dorado” y “Musas (un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos)”, respectivamente. Alex Cuba, con “Lo único constante”, y La Santa Cecilia, con “Amar y vivir en vivo desde la Ciudad de México, 2017”, completan la categoría.Blades, ganador del Latin Grammy al álbum del año por “Salsa Big Band” con Roberto Delgado & Orquesta, se medirá esta vez por el premio al mejor álbum tropical latino con Albita, por “Albita”; Doug Beavers por “Art Of The Arrangement”, Silvestre Dangond por “Gente valiente”, y Diego El Cigala por “Indestructible”.Residente, con su disco homónimo, competirá por el gramófono al mejor álbum de rock, música urbana o alternativa latina con “Ayo” de Bomba Estéreo, “Pa' Fuera” de C4 Trío & Desorden Público, “Salvavidas de hielo” de Jorge Drexler y “El Paradise” de Los Amigos Invisibles.Y La Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, nominada al Grammy al mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana) por “Ayer y hoy”, se disputará el premio con Julión Álvarez y su Norteño Banda por “Ni diablo ni santo”, Alex Campos por “Momentos”, Aida Cuevas por “Arriero somos. Versiones acústicas” y el productor Humberto Novoa por “Zapateando en el norte”, un disco en el que participaron varios artistas.Las nominaciones en las categorías principales, fuertemente dominadas por intérpretes de rap y R&B y artistas negros y latinos, llegan luego que los Grammy fueran criticados a principios de año cuando algunos sintieron que la ecléctica producción "Lemonade" de Beyonce debió haber ganado el premio al álbum del año en vez de "25" de Adele. La propia Adele expresó que Beyonce debió haberlo recibido.El 28 de enero del 2018, Jay-Z y Lamar podrían hacer historia en los Grammy, que esta vez se entregarán en Nueva York. De ganar cualquiera el premio al álbum del año, sería apenas el tercer rapero en lograrlo; mientras que una victoria en las categorías de canción o grabación del año sería la primera para este género."4:44", que incluye canciones sobre la relación de Jay-Z con Beyonce y su vida familiar, marca la primera candidatura del ícono del rap a álbum del año como artista principal; mientras que para Lamar es la tercera. Lamar competirá con Jay-Z por los siete premios a los que fue nominado, incluyendo álbum de rap, canción de rap, interpretación de rap, y video musical.Las seis menciones de Mars incluyen mejor álbum de R&B, mejor canción de R&B y mejor interpretación de R&B. Gambino, más conocido como el actor ganador del Emmy y el Globo de Oro Donald Glover, obtuvo cinco nominaciones.Ed Sheeran, cuyo álbum “Divide” es el segundo más vendido del año, no fue incluido en las categorías principales, pero "Divide" recibió nominaciones a mejor álbum pop vocal, y su éxito No. 1 "Shape of You" a mejor interpretación pop solista.Los candidatos a mejor álbum pop vocal incluyen a "Joanne" de Lady Gaga, "Kaleidoscope" de Coldplay, "Evolve" de Imagine Dragons, "Lust for Life" de Lana Del Rey y "Rainbow" de Kesha, por primera vez nominada a un Grammy. Kesha, quien ha estado librando una batalla legal con su antiguo mentor y productor Dr. Luke, también fue postulada a mejor interpretación pop solista por "Praying".Leonard Cohen y Chris Cornell fueron ambos nominados a mejor interpretación de rock. Otros difuntos en la lista son Glen Campbell, Gregg Allman y Carrie Fisher, postulada a mejor álbum hablado, junto con Bernie Sanders, Mark Ruffalo y Bruce Springsteen.En los apartados de música country, Chris Stapleton recibió tres nominaciones. Miranda Lambert, quien obtuvo dos, quedó sorpresivamente fuera de la categoría de mejor álbum country aunque su disco doble "The Weight of These Wings" era un favorito de la crítica.Otros que recibieron multiples nominaciones fueron Pharrell, Ledisi, Nothing More, Alison Krauss, Daniel Caesar y Foo Fighters. La canción de Randy Newman "Putin", una sarcástica oda al presidente ruso Vladimir Putin, fue nominada por sus arreglos, instrumentación y voces.Los álbumes y canciones elegibles para las 84 categorías de la 60ma edición anual de los Grammy debieron lanzarse entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre del 2017. Este año por primera vez se usó la votación por internet para los Grammy, algo que comenzó el año pasado con los Latin Grammys.En Internet: