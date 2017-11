Agradecida con sus fans

TIJUANA, Baja California(GH)

La Miss México, Denisse Franco dijo sentirse contenta por el apoyo de los mexicanos en el certamen de Miss Universo, el cual fue ganado por Miss Sudáfica.



Aún cuando los resultados no fueron los esperados, la sinaloense

agradeció las porras que siempre tuvo a su llegada a la ciudad del juego desde hace nueve días.



“Déjenme decirles que lo más gratificante fue salir al escenario y escuchar Méxio con todas sus fuerzas”, sostuvo.



Desde las escalinatas del Planet Hollywood Hotel, sede del evento, Franco estuvo acompañada de su novio, luciendo un vestido negro corto y dispuesta a salir de fiesta.



Quien no pasó ni a las 16 finalistas, se le vio ya relajada, siempre con su característica sonrisa, también junto a su familia.



En video publicado en el Facebook de Miss México, se preguntó Denisse cual sería sus planes a seguir en la vida.



“Muchísimas cosas... yo creo que cuando se cierra una puerta, se abre una venta; así que creo que vienen muchas cosas por delante”, se puede escuchar en la grabación.



TENDENCIA EN REDES



En redes sociales el nombre de Denisse Franco se convirtió en tendencia, pues usuarios consideraron injusto que la mexicana no pasará a la siguiente ronda, ya que destacaron su belleza.



“Me siento muy orgullosa de mí misma, que a pesar de ir en contra de la corriente puede lograr mi objetivo. Di lo mejor de mí y lo más importante, todo México apoyándome. Dios no se equivoca y confío en que tiene cosas mejores que ofrecerme”, escribió en la red social.



“Todos sabemos que me entregué en cuerpo y alma, que el obtener un buen lugar no estaba en mis manos. Dios sabe lo que realmente pasó y observa en todo momento. Le doy gracias a la vida por tener la oportunidad de vivir esta magnífica experiencia y estaré infinitamente agradecida por todo su apoyo”, añadió