Aparecen fotos de Bieber desnudo en Instagram de Selena Gomez

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Imágenes del cantante Justin Bieber desnudo fueron publicadas en la cuenta de Instagram de Selena Gomez, su ex novia.Al parecer, fue hackeada la cuenta en la red social de la también intérprete.El Instagram de Selena, quien es la persona con más seguidores en la red (110 millones), ya no está disponible.De acuerdo con "Variety", las fotografías que se publicaron fueron las mismas que ya se habían visto de Bieber en sus vacaciones en Bora Bora, en 2015.Hasta ahora, Selena no ha hecho comentarios al respecto.