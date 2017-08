Lorena Herrera bromea sobre película en la que actuó con Margarito

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de haber sido tendencia en redes sociales debido a una película en la que actuó, junto a Margarito Esparza, en 1993, la cantante y actriz Lorena Herrera aseguró que no se arrepiente de haber participado en la producción, sin embargo, calificó a una de las escenas de ésta de "ridícula".En Herencia Diabólica, Lorena Herrera es atacada por un muñeco poseído, interpretado por Margarito, quien hace daño a todo el que lo maltrata."No me hagas reír, fue un éxito rotundo, estoy muy emocionada de que fue todo un éxito realmente esa escena, magistral de terror", bromeó Herrera en una entrevista transmitida en el programa Ventaneando, de la periodista Pati Chapoy."Era una gran película, una gran producción, ¿verdad?, de terror, con Margarito, un gran elenco...", rememoró la artista, sin embargo, en un momento de sus declaraciones se equivocó de título y llamó a la cinta "Herencia Maldita".La actriz también se refirió a quienes comparan a su película con Anabelle, que forma parte del universo de El Conjuro: "La escena es ridícula porque, es real, o sea, ésto de manejar el género de terror es muy difícil, si no lo sabes manejar, entonces caes en lo fársico y en lo ridículo"."Yo he hecho 70 película, a lo largo de esas 70 películas, pues 69 han sido una porquería", volvió a bromear Lorena Herrera: "Es que me gusta burlarme de mí misma"."Yo las veo y no es que digas ´qué mala película´, sino que te ríes, y eso está padrísimo, fue una época en la que así se hacía ese tipo de cine, y la verdad, yo no me arrepiento de nada de lo que hice, entonces, esa época tiene algo, tiene algo que te atrapa y que te jala a verlo", declaró la también cantante.