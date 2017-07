Arcade Fire estrena su quinto álbum

(GH)

Tras publicar cuatro canciones en una rápida sucesión y ofrecer una serie de conciertos elogiados por la crítica en Reino Unido y Europa, Arcade Fire lanzan este viernes su quinto álbum, Everything Now.Este nuevo disco es el primer lanzamiento de Arcade Fire bajo su nueva colaboración con la plataforma de medios globales y comercio electrónico Everything Now en sinergia con la corporación Sony.