Mary J. Blige plasma separación en nuevo álbum

LOS ÁNGELES, California(AP )

Mary J. Blige podría escucharse sentida con el que pronto será su exesposo en su nuevo álbum, pero sus canciones no nacieron del odio y la furia, sino de la esperanza.



"Este álbum .... (fue) escrito desde la perspectiva de mí luchando por mi matrimonio. Y cuando todo explotó en agosto, tuve que comenzar a reescribir canciones”, dijo Blige en una entrevista esta semana.



La estrella galardonada con el Grammy dijo que pasó meses liberando sus emociones y el dolor de su corazón en "Strength of a Woman", el cual fue lanzado el viernes, e incluye varios detalles sobre su muy publicitada separación y la actual batalla en la corte con su ex mánager y esposo, Martin "Kendu" Isaacs.



“No hubo un momento en el que sintiera que pudiera guardarme esto porque era demasiado como para que lo manejara sola”, dijo Blige, famosa por sus canciones sobre el dolor y la tristeza. “Estas eran cosas que necesitaba sacar, necesitaba expresarme y dolía, pero es bueno, es bueno”.



En su 13er álbum de estudio la artista neoyorquina no se anda con rodeos al detallar el final emocional de sus casi 13 años de matrimonio y afirma que hubo mentiras e infidelidad. Blige pidió el divorcio a Isaacs en julio pasado argumentando diferencias irreconciliables. También pidió en la corte que se le negara a Isaacs manutención conyugal.



"No hay un final feliz ahora porque estamos en la parte más dura”, dijo Blige sobre su acuerdo de divorcio. "Estamos a la mitad de un montón de tonterías y hasta que el divorcio sea final seguimos así. Pero sonreiré y haré que la gente me haga sonreír, me amaré y no me rendiré”.



La cantante nominada al Grammy Jazmine Sullivan, quien ha compuesto para Blige, Jennifer Hudson y otras estrellas del R&B, dijo que escribir para el nuevo álbum de Blige fue una montaña rusa emocional, porque a medida que cambiaba la vida de Blige, cambiaban las canciones que iban haciendo.



"El primer sencillo ('Thick of It') era diferente la primera vez que lo compuse. Ella me llamó, estaba en un estado diferente y a medida que las cosas empezaron a cambiar en su vida, tuvo que volverme a llamar y actualizarme, y tuvimos que hacer algunos cambios para que pudiera amoldarse a donde estaba en ese momento”, dijo. "De hecho comenzó como una especie de canción alegre, porque ella estaba luchando por su matrimonio, y tratando de que funcionara, así que llegó desde esa perspectiva. Unos meses después ella dijo que las cosas cambiaron y tuvimos que cambiar la letra”.



Como en la mayoría de los casos de despecho, Blige pasa de la venganza con canciones como "Glow Up", en la que hace equipo con Missy Elliott, DJ Khaled y Quavo de Migos para hacer una advertencia: "Tú lo provocaste”, canta. “Me hiciste llorar, ahora te toca a ti”.



En la engañosamente suave "Set Me Free", Blige canta con una dulce voz: “Hay un lugar especial en el infierno para ti. Vas a pagar por lo que me hiciste”.



"Necesitaba ese momento. Estoy enojada, lo he estado”, dijo. “Mi música es terapéutica para mí también”.



Pero no todo es oscuridad y furia. Blige canta sobre encontrar el amor después de un corazón roto en "Smile" y hace equipo con Kanye West para el himno empoderador "Love Yourself". Y como da a entender el disco, Blige encuentra su fortaleza con canciones positivas como "Indestructible" y "Survivor".



“Se trata de saber que eres una persona valiosa y este es un proceso”, dijo. “No he llegado al final, aún no, todos los días tienes que recordar amarte a ti misma. ... Estoy muy fuerte en la etapa de ‘yo misma’ ahora. Amarte a ti misma es un proceso, y estoy tratando de lograrlo”.



Blige, de 46 años, llevará a los fans al detrás cámara del su álbum cuando "Strength of a Woman: An Album Documentary" se estrene el 2 de mayo en VH1.



La cantante dijo que su desgarrador camino por el dolor y el autodescubrimiento no la ha dejado sin esperanza por el futuro. Sin embargo lo pensaría dos veces antes de volver a caminar hacia el altar.



"No me he rendido en el amor, pero definitivamente me rendí en el matrimonio por un tiempo. Creo que ya he tenido suficiente del matrimonio por un tiempo”, dijo.