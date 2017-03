Renovado, Bronco regresa al ruedo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Hace unos meses a Lupe Esparza se le encontró siendo conductor de Uber y se decía que sus días de músico habían acabado.



Nada más alejado de la realidad pues tras su exitosa presentación junto a Bronco en la pasada edición del Vive Latino, el grupo regiomontano regresa a la escena musical con un material en vivo y con nuevos integrantes.



Bajo el título Primera fila, Bronco presentó su nuevo material discográfico a casi una década de ausencia musical y de haber tenido algunas pérdidas.



La Ciudad de México fue testigo del regreso de este grupo, popular en los 80 y 90, aunque ahora fue distinto. De aquel grupo que llenaba estadios y aparecía en telenovelas, sólo quedaba Lupe Esparza y Ramiro Delgado.



Se notó la ausencia de José Luis Villarreal, "Choche", quien falleció en 2012 a los 55 años de edad por una cirrosis que padecía y la de Erick Garza Garza, quien ese mismo año fue asesinado tras ser secuestrado.



Ahora el grupo llegó con material fresco y nuevos integrantes: el baterista Javier Cantú y los hermanos José y René Esparza, el primero en la guitarra y el segundo en el bajo.



"Lo que buscamos es mantenernos con una propuesta fresca, con sangre nueva, no nos podíamos quedar en el Bronco que la gente conoció hace años, queremos seguir en esto y crecer así como lo ha hecho nuestro público", comentó Esparza.



Además de sus nuevas adquisiciones el grupo presumió ante la prensa las múltiples y variadas colaboraciones que tuvieron en este nuevo disco, entre las que figuran la participación de Cristian Castro y Julieta Venegas.



También en el material de 19 temas se contó con la colaboración de León Larregui e Illy Kuryaki & the Valderramas y la banda infantil LemonGrass.



"Siempre hemos querido ser fieles a nuestro estilo, no queremos hacer lo que otros hacen. Creo que estos amigos músicos que están en nuestro disco son lo mejor en cada uno de sus géneros y nosotros estamos agradecidos de que hayan aceptado estar con nosotros", apuntó.