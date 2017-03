Luce David Beckham irreconocible para su próximo papel

(GH)

Rough day at the office @kingarthurmovie @guyritchie Una publicación compartida de David Beckham (@davidbeckham) el 28 de Mar de 2017 a la(s) 6:59 PDT

Una evidente cicatriz, nariz más abultada, dientes amarillentos y podridos es el aspecto que el exfutbolista tendrá en la próxima película del director Guy Ritchie, informó El País “Duro día en la oficina”, escribió Beckham junto a la imagen en Instagram, que en unas tres horas alcanzó más de 360.000 Me Gusta.La celebridad de 41 años, participará con un cameo en el próximo proyecto de su amigo Guy Ritchie, el cual que llegará a los cines el próximo mes de mayo.El director se encuentra en el rodaje de la película "Rey Arturo: La leyenda de Excálibur", con Charlie Hunnam o Jude Law como sus protagonistas.“Soy consciente de que muchos deportistas y otras celebridades han intentado ser actores y han fracasado. Lo que he hecho hasta ahora, me ha encantado. Puedo lidiar con la mayoría de cosas, y soy una persona conocida, así que me he acostumbrado a las críticas”, declaró David Beckham sobre su faceta como actor en entrevista con The Times en 2015.Aunque lo cierto es que a juzgar por su papel, un caballero que fracasa en su intento de sacar la famosa espada de la roca, será una corta aparición en el filme, pues solo tiene 13 líneas en el guión.No es la primera vez que David Beckham hace un cameo en el cine o muestra sus inquietudes por la interpretación; también ha protagonizado un par de cortometrajes comerciales para H&M.“Sé que es una profesión dura, donde se necesitan una gran cantidad de habilidades y disciplina, y no me gustaría presionarme demasiado pronto, sin aprender más de ello y sin más práctica”, compartió a The Times.