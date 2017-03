"El príncipe del rap" se reúne después de 27 años

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Veintisiete años después del estreno de la exitosa serie "El príncipe del rap", casi la totalidad del elenco se reencontró.Una fotografía subida por Alfonso Ribeiro, actor que interpretó a Carlton en la producción de NBC, muestra a casi todo el reparto excepto James Avery, el recordado tío Phil."Siempre es increíble pasar un tiempo con mi familia de 'El príncipe del rap'. Me hubiera gustado que James Avery siga con nosotros para que todo luzca completo", dice la leyenda de la imagen subida a Instagram.En la fotografía aparecen Will Smith (Will), Tatyana M. Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hillary), Daphne Maxwell Reid (tía Vivian), Joseph Marcell (Geoffrey) y el ya mencionado Ribeiro."El príncipe del rap" fue emitida originalmente entre los años 1990 y 1996. Inicialmente el reparto incluyó a Janet Hubert-Whitten en el papel de la tía Vivian, pero esta dejaría la serie por diferencias con Will Smith.James Avery murió en diciembre del año 2013 por complicaciones durante una operación al corazón. Tenía 68 años de edad.La serie "El príncipe del rap", que fue traducida a varios idiomas y transmitida en más de una docena de países alrededor del mundo, actualmente puede verse vía la plataforma Netflix.Fuente: Tomada de SUN/GDA